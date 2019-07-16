Банк «Открытие» снижает ставки по ипотеке

Банк «Открытие» предложил супер-ставку 9,3% по программам «Квартира» и «Новостройка». Супер-ставка будет доступна клиентам, желающим приобрести недвижимость у застройщиков из числа ключевых партнеров банка. Предложение будет действовать в период с 15 июля по 31 августа 2019 года.

Кроме того, по всей линейке ипотечных кредитов были снижены базовые процентные ставки, а также увеличены скидки. Базовая ставка снижена до 9,9%. А зарплатные клиенты «Открытия» или клиенты, заполнившие заявку на сайте банка, смогут рассчитывать на ставку от 9,3% годовых.

Михаил Чамров,

директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие»:

Ипотечное кредитование является одним из приоритетных направлений в развитии розничного бизнеса «Открытия». Мы предлагаем нашим клиентам одни из наиболее интересных условий на рынке, и я уверен, что наше предложение будет пользоваться большим спросом среди клиентов и партнеров банка.

Со всеми условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте банка.

Полные условия кредитования по программе «Новостройка» и «Квартира»

Целевое назначение кредита «Новостройка» — приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости в многоквартирном доме, аккредитованном ПАО Банк «ФК Открытие». Целевое назначение кредита «Квартира» — приобретение квартиры или последней доли в квартире на вторичном рынке недвижимости; приобретение квартиры, а также оплата иных неотделимых улучшений. Процентная ставка по кредитам от 9,5%. Сумма кредита — от 500 000 до 30 000 000 рублей РФ, если ипотека выдается для приобретения новостройки в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и от 500 000 до 15 000 000 рублей РФ для других регионов РФ. Срок кредитования от 3 до 30 лет. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Валюта кредита — рубли РФ. Первоначальный взнос: от 15% до 80% — если Вы получаете заработную плату на карту/счет в ПАО Банк «ФК Открытие»; от 30% до 80% — если Вы или хотя бы один из Ваших созаемщиков является индивидуальным предпринимателем/владельцем (совладельцем) бизнеса; от 20% до 80% — в иных случаях.

Условия кредитования с промоставкой 9,3%. Первоначальный взнос от 20%. Страхование жизни и трудоспособности. Дополнительное выполнение одного из условий: 1) приобретение квартиры у ключевого партнера банка (перечень ключевых партнеров вы можете узнать в колл-центре или в отделении банка), 2) быстрый выход на сделку* при сумме кредита от 4 млн рублей, а также соответствие одному из критериев: зарплатный клиент банка, заявка поступила от партнера банка, заявка оформлена онлайн. Банк принимает окончательное решение о выдаче кредита после представления необходимых документов.

*Заключение кредитного договора в течение 30-ти календарных дней с даты принятия Банком решения о предоставлении заемщику кредита.

ПАО Банк «ФК Открытие»