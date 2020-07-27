Банк «Открытие» снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса в рамках программы субсидирования Минэкономразвития

« Открытие » снизил ставки по кредитам для предприятий малого и среднего бизнеса, предоставляемым по программе субсидирования Министерства экономического развития РФ 1764. Теперь предприниматели могут получить кредит по ставке от 4,9% годовых. Максимальная ставка кредитования по программе в банке не превышает 7% годовых.

Кредит по льготной ставке предоставляется на срок до 10 лет на инвестиционные цели и до 3 лет на цели пополнения оборотных средств. Возможно предоставление кредита на рефинансирование действующих кредитов клиента.

«Программа 1764» предусматривает выдачу кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по ставке не более 8,5% годовых в 2019—2024 годах с последующим предоставлением субсидий кредитным организациям из федерального бюджета.

Воспользоваться предложением могут предприятия различных отраслей: строительство, сельское хозяйство, обрабатывающее производство, транспорт, информация и связь, туристическая деятельность, здравоохранение, образование и другие.

Заявку на кредит можно подать дистанционно на сайте*, а также в любом отделении банка. Подробную консультацию можно получить по телефону 8−800−444−44−55.

* В рамках Программы льготного кредитования субъектов МСП заемщику предоставляется возможность получить кредит по льготной ставке от 4,9% и не более 8,5 процентов годовых.

Уполномоченный банк вправе предоставить заемщику, осуществляющему деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, предусмотренных Правилами № 1764, льготный кредит на пополнение оборотных средств в размере от 500. тыс. рублей до 500 млн. рублей на срок до 3 лет, от 500 тыс. рублей до 2 млрд. рублей на срок до 10 лет — на инвестиционные цели.

Для участия в реализации Программы льготного кредитования субъектов МСП Минэкономразвития России в июле 2019 года отобран 90 уполномоченный банк, включая крупнейшие российские банки, а также региональные опорные банки, федеральные банки без государственного участия, банки с базовой лицензией.

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ПАО Банк «ФК Открытие»