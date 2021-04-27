Банк «Открытие» снизил ставки по программам льготной ипотеки

Теперь клиенты банка « Открытие » могут оформить кредит в рамках программы «Ипотека с господдержкой"* по ставке 5,59% годовых, ставка по программе «Дальневосточная ипотека"** составляет всего 1% годовых.

«Ипотека с господдержкой» предусматривает покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика с максимальной суммой кредита 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и 6 млн рублей для остальных регионов России. Размер первоначального взноса начинается от 15%, максимальный срок кредита — 30 лет. В программе может принять участие любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса.

Согласно условиям программы «Дальневосточная ипотека» льготный кредит доступен на покупку жилья в новостройке или уже готовой квартиры у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа, а также на приобретение квартиры на вторичном рынке в сельских поселениях ДФО. Максимальный размер кредита составляет 6 млн рублей, первоначальный взнос — от 15%, срок кредитования — до 20 лет. Стать заемщиком по программе могут семьи, в которых возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, либо граждане не старше 35 лет, не состоящие в браке и имеющие ребенка в возрасте до 18 лет.

Также напоминаем, что клиенты банка «Открытие», у которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок, могут воспользоваться программой «Семейная ипотека"*** и получить кредит по ставке от 4,65% годовых. В рамках программы можно приобрести квартиру в новостройке непосредственно у застройщика (за исключением сельских поселений Дальневосточного федерального округа, где программа предусматривает также покупку жилья на вторичном рынке). Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут взять кредит на сумму до 12 млн руб. В других регионах страны максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 15% с учетом материнского капитала.

«Мы рады предложить своим клиентам одни из самых выгодных на рынке условий кредитования в рамках программ с господдержкой, пользующихся сейчас большим спросом, — говорит Нина Крючкова, вице-президент банка «Открытие». — Благодаря нашим новым ставкам, скорости рассмотрения заявки и заключения сделки еще больше семей смогут осуществить мечту о новом жилье».

* Господдержка-2020. Цель кредитования — приобретение квартиры у застройщиков, осуществляющих строительство в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ в многоквартирном доме, аккредитованном банком «Открытие». Аккредитованные банком объекты строительства. Ставка — от 5,99% годовых. Сумма кредита: от 500 тыс. до 12 млн рублей для приобретения квартиры в новостройке в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО; от 500 тыс. до 6 млн рублей для других регионов РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15% до 80%. Валюта кредита — рубли РФ. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех.

** Дальневосточная ипотека — приобретение квартиры на первичном рынке на территории Дальневосточного федерального округа или приобретение квартиры на вторичном рынке на территории сельского поселения Дальневосточного федерального округа. Ставка — от 1% годовых. Первоначальный взнос — от 15 до 80%. Сумма кредита — от 500 тыс. до 6 млн рублей. Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредитования — от 3 до 20 лет. Требования к Заемщику/Созаемщику: гражданин РФ в возрасте от 21 до 35 лет, состоящий в браке и имеющий супругу (га) в возрасте от 21 до 35 лет (включительно); гражданин РФ в возрасте от 21 до 35 лет (включительно), не состоящий в браке и имеющий ребенка /детей, являющегося (ихся) гражданами РФ, в возрасте до 18 лет (включительно); заемщик/созаемщик ранее не участвовали в программе «Дальневосточная ипотека».

*** Семейная ипотека — ипотечная программа поддержки семей с детьми, субсидируемая государством. Ставка 4,65% годовых. Сумма кредита: от 500 тыс. до 12 млн рублей для приобретения квартиры в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО; от 500 тыс. до 6 млн рублей для других регионов РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15% до 80%. Cтрахование жизни и трудоспособности — обязательно.

ПАО Банк «ФК Открытие»