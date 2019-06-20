Банк «Открытие» создал сервис «Бизнес с открытым сердцем» для социально ответственных предпринимателей

Банк «Открытие» в рамках сервиса «Бизнес с открытым сердцем» предоставляет юридическим лицам возможность осуществлять платежи в Благотворительный Фонд Константина Хабенского в один клик. Для всех пользователей интернет-банка «Бизнес-портал» доступен платёж в режиме онлайн без подписания бумажных документов.

С помощью сервиса «Бизнес с открытым сердцем» 1800 клиентов Банка «Открытие» совершили 4,5 тысячи платежей и перечислили в Благотворительный Фонд Константина Хабенского более 5 млн рублей. Средний размер платежа составил всего 1160 рублей. Но благодаря этим небольшим, но частым переводам нужную медицинскую помощь вовремя получили 22 ребенка.

Надия Черкасова,

заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»:

Банк «Открытие» создаёт удобные сервисы для бизнеса, которые помогают предпринимателям быть социально активными. Малый бизнес — самый динамичный и мобильный сегмент. Это люди, которые реализуют себя в бизнесе и социальных проектах. Наша задача как банка сделать сервис для них комфортным. Поэтому мы сделали процесс удобным: к каждому платежу в автоматическом режиме генерится договор в режиме онлайн и подписывается юридическими лицами дистанционно. Транзакции в помощь подопечным Фонда Константина Хабенского растут в ежедневном режиме, как и интерес к проекту.

Алена Мешкова,

директор Благотворительного Фонда Константина Хабенского:

Вместе с Банком «Открытие» мы определенно несемся куда-то в будущее, где можно не только за десять секунд помочь тому, кто попал в беду, но и где эта самая помощь становится благородной привычкой. Сотни клиентов банка на протяжении всего года ежедневно принимали решение поддержать наших подопечных, фактически не отрываясь от своих дел и не совершая никаких лишних действий. Спасибо каждому из них за этот выбор и спасибо «Открытию» за пример быстрой и эффективной благотворительности.

Получить информацию о сервисе «Бизнес с открытым сердцем» и помочь Благотворительному Фонду Константина Хабенского можно по ссылке — www.open.ru.

Справка

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.