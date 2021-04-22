Банк «Открытие» стал генеральным партнером российского этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Барнаульский этап Кубка мира объявлен финальным квалификационным турниром для отбора на Олимпиаду в Токио, которая запланирована на июль-август 2021 года. Ведущие байдарочники и каноисты планеты будут сражаться за шесть олимпийских лицензий и 38 комплектов наград Кубка мира.
Барнаул получил право на проведение этапа Кубка мира по решению Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF) победив пять конкурентов.
Ожидается, что эпидемическая ситуация в Алтайском крае не помешает провести соревнования со зрителями при заполнении трибун минимум на 75%. Продажа билетов уже началась.
Евгений Сидоров,
руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка «Открытие»:
Здоровый дух спортивной конкуренции и олимпийские принципы честной борьбы близки банку «Открытие». Мы заинтересованы в развитии спортивных проектов по всей стране. «Открытие» — стратегический партнёр ФК «Спартак — Москва», генеральный партнёр Югорского лыжного марафона. Поддержка этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который впервые пройдёт в Барнауле — решение, делающее большой спорт доступнее для россиян. Алтайский край имеет большое значение для банка «Открытие», мы ценим наше сотрудничество и рады помочь жителям и гостям Барнаула стать частью этого большого спортивного праздника, получить удовольствие от борьбы лучших гребцов планеты за путёвки на Олимпиаду.
Справка
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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