Банк «Открытие» стал участником Программы субсидирования Минэкономразвития РФ

В рамках Программы максимальная сумма финансирования на оборотные цели составит 500 миллионов рублей на срок до 3 лет, на инвестиционные цели — 1 миллиард рублей на срок до 10 лет. При этом для организаций, занимающихся развитием внутреннего и въездного туризма, а также для гостиниц и предприятий общественного питания сумма инвестиционного кредита увеличена до 2 миллиардов рублей. Срок действия Программы до 2025 года.

Елена Куроптева,

заместитель директора департамента кредитных продуктов и технологий банка «Открытие»:

Поддержка малого и среднего бизнеса — одно из приоритетных направлений в работе Банка «Открытие». Сотрудничество с Минэконоразвития позволит и дальше создавать комфортные условия для работы наших предпринимателей каждый день.

В рамках Программы предприятиям предоставляется финансирование на осуществление деятельности в приоритетных отраслях экономики: в сельском хозяйстве, производственном секторе, строительстве, в области информации, транспорта и связи, здравоохранения и утилизации отходов, в сфере общественного питания и бытовых услуг, в области образования, культуры и спорта. Предприятия, осуществляющие деятельность в сфере торговли, могут привлекать льготное финансирование на инвестиционные цели, а для торгового предприятия, осуществляющего деятельность в моногороде, в Дальневосточном или Северокавказском федеральном округе возможно финансирование, в том числе, на цели пополнения оборотных средств.

Основные параметры Программы льготного кредитования МСП.

Процентная ставка по кредиту для заемщика — до 8,5% годовых. Цели льготных кредитов — инвестиционные и пополнение оборотных средств. Размер кредита на инвестиционные цели — от 3 млн. рублей до 1 млрд. рублей. Размер кредита на пополнение оборотных средств — от 3 млн. рублей до 100 млн. рублей. Срок кредитного договора на инвестиционные цели — до 10 лет. Срок кредитного договора на пополнение оборотных средств — до 3 лет. Получатели субсидий — уполномоченные банки, прошедшие отбор. Периодичность предоставления субсидии банкам — ежемесячно. Размер субсидируемой процентной ставки для банков: 1,5% -2,5% - для уполномоченных банков, включенных в перечень СЗКО и 1,75% -2,75% -для уполномоченных банков, не включенных в перечень СЗКО.

Требованияк банкам: соблюдение установленных ЦБ РФ обязательных нормативов; отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов; отсутствие просроченной задолженности перед федеральным бюджетом; не находится в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства; Российская кредитная организация не является иностранным юридическим лицом или российским юридическим лицом, в уставном капитале которого доля иностранных юридических лицпревышает 50%; не получает средства из ФБ на основании иных НПА на цели, предусмотренные Правилами; опыт кредитования МСП в течение 2 лет; наличие структурного подразделения, осуществляющего мониторинг целевого использования кредитных средств+ доля кредитов МСП в корпоративном кредитном портфеле не менее 15% (для КО размер собственных средств (капитала) 50−100 млрд. рублей)+ доля кредитов МСП в корпоративном кредитном портфеле не менее 50%, объём кредитов МСП составляет не менее 10 млрд. рублей (для КО размер собственных средств (капитала) менее 50 млрд. рублей) Отбор уполномоченных банков и «портрет» заемщика.

Требования к заемщикам: субъект МСП; статус налогового резидента РФ; ведение деятельности в одной или нескольких приоритетных отраслях; отсутствие возбужденногопроизводства по делу о банкротстве; отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам; отсутствие задолженности перед работниками по заработной плате; отсутствие просроченных платежей по кредитным договорам и договорам поручительства, а также требований по возмещению заемщиком гаранту выплаченных в соответствии с условиями банковской гарантии денежных сумм.

Приоритетные отрасли: строительство; сельское хозяйство; обрабатывающее производство; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; здравоохранение; образование; розничнаяторговля на территории моногородов; розничная/оптоваяторговля при условии заключения КД© на инвестиционные цели; розничная/оптовая торговляна территориях ДФО, СКФО, Р. Крым и Севастополя; водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки и утилизации отходов; услуги в сфере туризма; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (кроме ресторанов) Деятельность в области информации и связи.

Также с условиями Программы можно ознакомиться на сайте АО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» и на сайте Министерства экономического развития