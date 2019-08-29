Банк «Открытие» укрепил свои позиции по капиталу и вошел в ТОП-6

По состоянию на 1 июля 2019 года регулятивный капитал банка «Открытие» составил 317,8 млрд рублей, увеличившись на 86,5 млрд рублей по сравнению с концом 2018 года. По размеру капитала банк «Открытие» входит в число лидеров банковского сектора РФ и занимает 6 место, по данным РИА Рейтинг и Интерфакс на 1 июля 2019 года.