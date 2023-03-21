21 марта
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Экономика

Банк «Открытие» упростил для компаний расчеты бизнес-картами

Банк «Открытие» (входит в Группу ВТБ) предлагает своим клиентам — компаниям среднего бизнеса — новую бизнес-карту МНОГОКАРТ платежной системы «Мир». Ее главная особенность — возможность пользоваться несколькими картами одновременно, пополняя специальный карточный счет (СКС), а не каждую карту отдельно.

Банковские карты.
Банковские карты.
Фото: freepik, автор jcomp.

Компании, которым нужно использовать несколько пластиковых карт, теперь могут пополнять их одним платежом в интернет-банке. Для пополнения карт достаточно перевести деньги на специальный карточный счет в интернет-банке, после этого средства будут доступны по всем картам, привязанным к нему. Таким образом, клиентам не придется пополнять счет каждой карты — при пополнении СКС баланс меняется на всех картах сразу.

С помощью нашей новой карты мы помогаем клиентам решать повседневные задачи бизнеса и делаем сервис более персонализированным. При этом расходы по таким картам остаются безопасными, так как по каждой из них может быть выставлен свой лимит, — говорит Сергей Животягин, лидер трайба «Транзакционные продукты» блока Малый и средний бизнес банка «Открытие».

Сейчас заявку на МНОГОКАРТ можно оформить только через сотрудника банка. Эта бизнес-карта не отображается в мобильном приложении, управлять ей можно только в интернет-версии «Бизнес-портала».

Бизнес-карты привязываются к счету компании и упрощают для нее корпоративные покупки. За расходы по таким картам банк «Открытие» предоставляет своим клиентам кешбэк до 5%, а также три месяца бесплатного обслуживания карт. Им доступно круглосуточное внесение наличных через банкоматы «Открытия» и банков-партнеров семь дней в неделю — комиссия за внесение от 0% в зависимости от Пакета услуг.

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