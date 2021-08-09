Банк «Открытие» упростил доступ предпринимателей к брокерским услугам в интернет-банке

В числе сервисов, упрощающих ведение бизнеса онлайн, добавлен ряд функций:

Онлайн-формирование документов на открытие брокерского счета. Процедура не требует визита в офис и занимает несколько минут.

Витрина продуктов брокерского обслуживания. В этом разделе сгруппированы основные продукты для предпринимателей — клиентов банка.

Перевод средств в рублях с расчетного на брокерский счет клиента. Теперь для перевода денежных средств в рублях достаточно воспользоваться предзаполненной формой пополнения брокерского счета , что существенно упрощает операцию.

что существенно упрощает операцию. Подача поручения на хеджирование валютных рисков. Зафиксировав текущий курс , предприниматель получает возможность застраховать риск неблагоприятного изменения курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте.

Работа с малым и средним бизнесом — одно из приоритетных направлений для банка «Открытие» и «Открытие Брокер», который выступает главным партнером банка в работе с этой аудиторией в сфере брокерского обслуживания. Банк постоянно совершенствует онлайн-каналы обслуживания предпринимателей, предоставляя своим клиентам новые возможности.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.