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Экономика
26

Банк «Открытие» успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям на 10 млрд рублей

Состоялось закрытие книги заявок по биржевым облигациям банка «Открытие» серии БО-П05. Объем размещения составил 10 млрд. рублей. Срок обращения облигаций — 3 года, срок до оферты — 1 год. По итогам формирования книги заявок финальная ставка купона составила 7,85% годовых, что существенно ниже первоначально объявленного диапазона.

Всего было подано 160 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. Совокупный спрос превысил итоговый объем выпуска в 4,5 раза.

Высокий спрос на биржевые облигации позволил несколько раз произвести снижение диапазона ставки купона и закрыть книгу заявок по ставке купона 7,85% с сохранением максимального спроса инвесторов. Рынок высоко оценил кредитное качество банка «Открытие», что позволило разместить бумаги со спредом к ОФЗ в 100 базисных пунктов.

Привлеченные денежные средства будут направлены на достижение стратегических целей банка по росту доли рынка кредитования юридических и физических лиц.

Банк «Открытие» оценивает рынок долгового капитала как устойчивый источник фондирования своих операций и рассматривает формирование рыночной кривой на различных сроках своих долговых обязательств как регулярную задачу.

Дмитрий Левин,
заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»:

Итоги размещения выпуска наших биржевых облигаций свидетельствуют о том, что инвесторы позитивно восприняли выход банка «Открытие» на облигационный рынок и высоко оценивают бизнес-перспективы кредитной организации.

Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 16 июля 2019 года. Агентом по размещению выступит банк «Открытие».

Организаторами размещения выступили Банк «Открытие», BCS Global Markets, Газпромбанк и БК Регион.

Справка

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

Источник: ПАО Банк «ФК Открытие».

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