Банк «Открытие» увеличит штат ИТ-разработчиков на 1000 человек

Доля внутренней разработки в банке « Открытие » по фронтальным ИТ-системам вырастет до конца 2021 года до 70%, по остальным системам — до 60% в 2022—2023 гг. Об этом в ходе конференции РБК заявил Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие».

Банк «Открытие» планирует в 2021 году активно развивать современные и удобные для клиента цифровые финансовые сервисы, которые позволят повысить доходность бизнеса. Банк готовится радикально изменить подход к ИТ-развитию с целью повышения его гибкости и производительности, для этого уже сейчас идут работы по созданию высокоскоростной динамической модели работы и масштабированию ее на все change-функции банка к 2023 году.

Сергей Русанов,

член правления , руководитель ИТ-блока банка «Открытие»:

— Непрерывная поставка функционала цифровых банковских продуктов и сервисов в каналы их дистрибуции потребует преимущественно собственных ресурсов разработки, развития новых компетенций, перестройки бизнес-блоков в трайбы, изменения системы мотивации ИТ-персонала. Мы планируем привлечь в ближайшие два года около 1000 ИТ-специалистов в компанию и развивать собственные цифровые таланты. При этом доля внутренней разработки вырастет в два раза.

Для развития кросс-функциональных проектов банк уже приступил к поиску цифровых талантов: востребованы ИТ-специалисты (инженеры, аналитики, тестировщики, системные администраторы и архитекторы), специалисты по графическому, продуктовому, UI/UX и веб-дизайну, менеджеры проектов и продуктов, а также бизнес-аналитики.

Сергей Русанов,

член правления , руководитель ИТ-блока банка «Открытие»:

— Преимущество собственной разработки перед заказной, в первую очередь, в стоимости и гибкости. И, конечно же, у внутренних команд существенно выше вовлеченность в процесс создания внутреннего продукта. Тем не менее, от опыта партнеров-вендоров, годами выстраивавших процессы, проверивших множество разных методов разработки и обеспечивающих быструю и качественную поставку изменений в промышленное использование, банк полностью отказываться не намерен. Внедрение коробочных и специализированных решений — их останется около 30% в общем объеме — будут по-прежнему выполнять внешние команды.

Рассказывая о трендах 2020 года, повлиявших на развитие банка, Сергей Русанов отметил, что пандемия заставила банки агрессивнее выйти в удалённые каналы и перестроить свои внутренние и внешние бизнес-процессы на бесконтактное взаимодействие. Основной шаг — отход от физической подписи на документах.

Также тренд на развитие технологий дистанционного обслуживания выявил острую потребность в снятии различного рода законодательных ограничений для их полноценного использования.

По мнению руководителя ИТ-блока банка «Открытие», продолжающаяся цифровая миграция и диджитализация клиентских и сервисных операций будет сопровождаться пересмотром роли офисных пространств и оборудования пользователей. Также очевиден тренд на усиление конкуренции и продолжающийся процесс консолидации рынка, создание многофункциональных платформ, маркетплейсов и экосистем.

Из технологий на переднем плане дальнейшая персонализация и продвинутая аналитика на базе внутрибанковских и внешних данных, применение искусственного интеллекта, развитие технологий, направленных на диджитал и кибербезопасность, роботизация для повышения операционной эффективности. Будут развиваться легкомасштабируемые гибридные облачные инфраструктуры, сервисы и технологии их предоставления.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.