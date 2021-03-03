Банк «Открытие» вдвое нарастил объемы ипотечного кредитования в Алтайском крае

По итогам 2020 года банк « Открытие » выдал населению Алтая ипотечных кредитов на 1,7 млрд рублей, что на 92% превышает объем выдач 2019 года. Более тысячи семей региона стали обладателями собственного жилья благодаря ипотечным программам банка «Открытие». Ипотечный портфель банка на конец 2020 года составил 2,3 млрд рублей — в два раза больше, чем годом ранее.

Более трети всех выдач в регионе пришлось на ипотеку по программам господдержки. Так, по программе «Господдержка-2020» по начальной ставке 6,5% (далее она снижалась банком до 5,9%*) было выдано 309 кредитов на общую сумму 554,8 млн рублей. По «Семейной ипотеке» (по ставке 4,9%**) — 20 кредитов на 43,5 млн рублей. Еще 15 кредитов на 27 млн рублей банк выдал в рамках «Военной ипотеки».

Большим спросом пользовались и программы рефинансирования ипотечных кредитов. По ним банк выдал жителям Алтайского края и республики Алтай 289 кредитов на 442,8 млн рублей.

В общем объеме ипотечных выдач 46% приходится на приобретение жилья в новостройках, лишь 27% - на жилье со вторичного рынка.

«Центральный Банк России в течение 2020 года неоднократно снижал ключевую ставку. Вслед за этим банки также снижали ставки по своим ипотечным программам — отсюда большой интерес населения к рефинансированию. Запуск программ господдержки в период пандемии также способствовал тому, что ипотека становилась все более доступной для жителей региона. В течение года банк активно аккредитовывал строящиеся жилые комплексы, благодаря чему ипотечные клиенты банка смогли рассчитывать на еще более лояльные условия. В 2021 году несколько ограничивать рост ипотечного рынка будет тенденция, начавшаяся еще в 2020 году, — рост стоимости квадратного метра сначала в новостройках, затем и на вторичном рынке. К тому же, ставка по ипотеке в 2021 году, скорее всего, будет расти. Поэтому тем, кому необходимо приобретение жилья в ипотеку, лучше не откладывать это надолго», — отмечает управляющий банком «Открытие» в Алтайском крае Эльвира Вебер.

* Господдержка-2020. Цель кредитования — приобретение квартиры у застройщиков, осуществляющих строительство в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ в многоквартирном доме, аккредитованном банком «Открытие». Аккредитованные банком объекты строительства. Ставка — от 5,99% годовых. Сумма кредита: от 500 тыс. до 12 млн рублей для приобретения квартиры в новостройке в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО; от 500 тыс. до 6 млн рублей для других регионов РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15% до 80%. Валюта кредита — рубли РФ. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех.

**Семейная ипотека — ипотечная программа поддержки семей с детьми, субсидируемая государством. Ставка 4,65% годовых. Сумма кредита: от 500 тыс. до 12 млн рублей для приобретения квартиры в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО; от 500 тыс. до 6 млн рублей для других регионов РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15% до 80%. Cтрахование жизни и трудоспособности — обязательно.

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