Банк «Открытие» вдвое нарастил объемы кредитования в Алтайском крае

По итогам девяти месяцев 2020 года банк выдал населению и бизнесу Алтайского края 7,6 млрд рублей заемных средств. Это в два раза больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Наибольший рост отмечен в кредитовании крупного бизнеса — объем выдач вырос в 3,5 раза по сравнению с 9 месяцами 2019 года и составил 4 млрд рублей.

Объемы розничного кредитования жителей Алтайского края составили почти два млрд рублей, показав рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в 1,7 раз. При этом ипотечных кредитов было выдано вдвое больше, чем за 9 месяцев прошлого года, — 659 кредитов на 1,1 млрд рублей. Импульсом для такого роста стал запуск программы господдержки по ипотеке, а также рефинансирование кредитов под более низкую процентную ставку.

На различные цели жителям края банк выдал потребительских кредитов на 34% больше средств, чем годом ранее, — 874 млн рублей. Также по сравнению с аналогичным периодом 2019 года удалось вдвое увеличить количество выданных кредитных карт.

Наиболее пострадавшему от пандемии сектору — малому и среднему бизнесу — было выдано кредитов на 1,6 млрд рублей, что на 10% превышает объемы выдач аналогичного периода 2019 года. При этом количество выданных кредитов увеличилось в 1,7 раз и составило 58 штук. В увеличении количества и объемов выдач бизнесу существенную роль сыграл запуск программ господдержки и реализация собственных программ помощи и рефинансирования. В рамках действия госпрограмм банк выдал льготных кредитов на общую сумму около 54 млн рублей. Промышленным предприятиям края за 9 месяцев 2020 года было выдано 360 млн рублей.

Кредитный портфель банка «Открытие» в Алтайском крае на 1 октября 2020 года превысил 11 млрд рублей, показав рост с начала нынешнего года на 26%. Наибольшую динамику продемонстрировал розничный портфель: он вырос с начала года почти в полтора раза и составил 3,6 млрд рублей. Портфель кредитов малому и среднему бизнесу с начала года увеличился почти на четверть, до 3 млрд рублей, крупному бизнесу — более чем на четверть, до 4,5 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств на 1 октября 2020 года составил 8,8 млрд рублей, показав рост с начала года на 10%. При этом объем средств привилегированных клиентов банка вырос почти в 1,5 раза.

Эльвира Вебер,

управляющий банком «Открытие» в Алтайском крае:

— Одним из самых ярких событий с начала года стало открытие первого в регионе офиса формата Private Banking «На Короленко». Вип-клиенты банка смогли по достоинству оценить все преимущества индивидуального подхода и персонализированных предложений, созданных под запросы и пожелания именно этой категории посетителей офиса. Кроме того, в рамках корпоративно-инвестиционного бизнеса банк впервые провел несколько важных сделок по хеджированию товарных, валютных и процентных рисков. Эти сделки увеличили финансовую устойчивость клиентов в условиях экономического кризиса и падения цен на сырьевые товары.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.