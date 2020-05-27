Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 мая 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика
21

Банк «Открытие» выбрал DDB Russia для креативного сопровождения бренда

Агентство DDB Russia выиграло тендер на креативное обслуживание банка «Открытие». DDB займется разработкой всех креативных решений для имиджевых и продуктовых кампаний бренда банка во всех каналах коммуникации.

Елена Семенова,
директор департамента маркетинга и рекламы банка «Открытие»:

При выборе агентства мы обращаем внимание на то, чтобы предложенный участниками тендера креатив не только был оригинальным, но и работал на решение текущих бизнес-задач. В презентации DDB присутствовали как яркие идеи, так и глубокое понимание тонкостей продуктовой коммуникации, а также видение имиджа банка, которое полностью совпало с нашим — и это стало для нас решающим фактором. Кроме того, мы уделяем большое внимание развитию внутреннего креативного ресурса, что позволило нам самостоятельно и успешно реализовать несколько проектов в рамках текущей креативной рамки. И в дальнейшем мы рассчитываем на эффективное взаимодействие двух сильных команд: агентства DDB и нашей «Креативной Фабрики.

Заур Фардзинов,
креативный директор DDB Russia:

Мы невероятно счастливы стать партнерами банка «Открытие». Для нашей команды — это большая возможность сделать новый шаг в развитии банка и вместе совершить открытие.

О начале тендера было объявлено в начале 2020 года. Участие в нем приняли 6 креативных агентств Москвы. По условиям тендера участникам необходимо было представить креативные идеи для продвижения продуктов и бренда банка.

ПАО Банк «ФК Открытие»

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость