Банк «Открытие» выбрал DDB Russia для креативного сопровождения бренда

При выборе агентства мы обращаем внимание на то, чтобы предложенный участниками тендера креатив не только был оригинальным, но и работал на решение текущих бизнес-задач. В презентации DDB присутствовали как яркие идеи, так и глубокое понимание тонкостей продуктовой коммуникации, а также видение имиджа банка, которое полностью совпало с нашим — и это стало для нас решающим фактором. Кроме того, мы уделяем большое внимание развитию внутреннего креативного ресурса, что позволило нам самостоятельно и успешно реализовать несколько проектов в рамках текущей креативной рамки. И в дальнейшем мы рассчитываем на эффективное взаимодействие двух сильных команд: агентства DDB и нашей «Креативной Фабрики.