Банк «Открытие» выпустил первую кредитную карту с честным грейс-периодом

Еще одним важным преимуществом нового продукта является снятие наличных в рамках кредитного лимита в банкоматах любых кредитных организаций по всему миру без комиссии. Ставка кредитования по карте составляет от 13,9% годовых, кредитный лимит — до 500 000 руб.*
Карта «120 дней» выпускается на базе международной платежной системы Visa. При этом при выполнении простых условий (сумма покупок по карте должна составлять от 5000 руб. ежемесячно) обслуживание кредитной карты будет совершенно бесплатным.
Михаил Чамров,
директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие»:
«120 дней» «Открытия» не имеет аналогов на российском рынке. Разрабатывая этот продукт, мы постарались учесть максимум потребностей и пожеланий пользователей кредитных карт. Это и отмена всех платежей в течение грейс-периода, и беспроцентное снятие наличных по всему миру, и бесплатное обслуживание. Уверен, что новый продукт будет пользоваться большим спросом среди наших клиентов и позволит нам к 2023 году кратно увеличить портфель по кредитным картам.
*Полные условия по кредитной карте ПАО Банк «ФК Открытие»: грейс-период — до 120 календарных дней; снятие наличных в рамках кредитного лимита в банкоматах любых кредитных организаций по всему миру без комиссии; ставка кредитования по карте составляет от 13,9% годовых; кредитный лимит — до 500 000 руб.; сумма покупок по карте должна составлять от 5000 руб. ежемесячно для того, чтобы пользование картой стало бесплатным.
Источник: www.open.ru