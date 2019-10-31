Банк «Открытие» выпустил первую кредитную карту с честным грейс-периодом

Банк «Открытие» выпустил кредитную карту «120 дней». Особенностью нового продукта является отмена обязательных ежемесячных платежей по карте в течение льготного периода (в большинстве банков такие платежи составляют 3−5% от суммы долга). Таким образом, «120 дней» стала первой кредитной картой на российском рынке с честным грейс-периодом, который составляет, как следует из названия продукта, до 120 календарных дней.