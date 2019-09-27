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Экономика
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Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения рублевых облигаций ООО «СУЭК-Финанс»

Успешное размещение 10-ти летних биржевых облигаций ООО «СУЭК -Финанс», серии 001Р-03R объемом 21 млрд рублей состоялось на Московской бирже. Банк «Открытие» выступил одним из организаторов выпуска.

Повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок ниже первоначально маркетируемого диапазона по ставке купона 7.60 — 7.70% годовых с увеличением объема размещения с 10 млрд рублей до 21 млрд рублей. Финальная ставка полугодовых купонов была зафиксирована на уровне 7.50% годовых до оферты через 3.5 года.

«Мы удовлетворены тем, что наши облигации были позитивно встречены рынком. Большой интерес со стороны инвесторов позволил нам несколько сократить ставку купона и увеличить первоначально предполагаемый объем заимствования. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование текущего портфеля и корпоративные цели», — отметил Главный финансовый директор АО «СУЭК» Николай Пилипенко.

«Кредитное качество АО „СУЭК“ в очередной раз высоко оценено инвестиционным сообществом. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка „Открытие“ в сделках по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее развитие успешного сотрудничества на долговом рынке капитала» — прокомментировал руководитель DCM банка «Открытие» Денис Тулинов.

Организаторами размещения выпуска облигаций выступили: Банк «Открытие», Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, АО «Сбербанк КИБ» и ООО «БК РЕГИОН».

Справка

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%. «Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), НПФ «Открытие» (пенсионная индустрия), УК «Открытие», «Открытие Брокер» (брокерские услуги).

ПАО Банк «ФК Открытие»

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