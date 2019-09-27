Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения рублевых облигаций ООО «СУЭК-Финанс»

Повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок ниже первоначально маркетируемого диапазона по ставке купона 7.60 — 7.70% годовых с увеличением объема размещения с 10 млрд рублей до 21 млрд рублей. Финальная ставка полугодовых купонов была зафиксирована на уровне 7.50% годовых до оферты через 3.5 года.

«Мы удовлетворены тем, что наши облигации были позитивно встречены рынком. Большой интерес со стороны инвесторов позволил нам несколько сократить ставку купона и увеличить первоначально предполагаемый объем заимствования. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование текущего портфеля и корпоративные цели», — отметил Главный финансовый директор АО «СУЭК» Николай Пилипенко.

«Кредитное качество АО „СУЭК“ в очередной раз высоко оценено инвестиционным сообществом. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка „Открытие“ в сделках по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее развитие успешного сотрудничества на долговом рынке капитала» — прокомментировал руководитель DCM банка «Открытие» Денис Тулинов.

Организаторами размещения выпуска облигаций выступили: Банк «Открытие», Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, АО «Сбербанк КИБ» и ООО «БК РЕГИОН».

Справка

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%. «Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), НПФ «Открытие» (пенсионная индустрия), УК «Открытие», «Открытие Брокер» (брокерские услуги).

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