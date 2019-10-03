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Экономика
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Банк «Открытие» выступил одним из организаторов успешного размещения облигаций группы ЛСР

27 сентября 2019 года была успешно закрыта книга заявок на покупку биржевых облигаций серии 001P-04 одного из крупнейших девелоперов России ПАО «Группа ЛСР».

В ходе букбилдинга спрос на ценные бумаги многократно превысил предложение, ценовой диапазон был пересмотрен в сторону понижения с начального уровня 8,60 — 8,75% до 8,50% годовых, а книга заявок по финальной ставке была переподписана почти в 3 раза. В результате эмитент принял решение об увеличении объема предложения с 5 млрд руб до 7 млрд руб.

«В год реформирования долевого строительства Группа ЛСР доказала свое кредитное качество, сумев привлечь значительный интерес со стороны инвесторов, который позволил увеличить объем предложения и снизить первоначальный ориентир по ставке до 8,50% годовых, что является несомненным успехом на российском облигационном рынке» — прокомментировал сделку руководитель Capital Markets, вице-президент банка «Открытие» Евгений Ананьев.

Техническое размещение облигаций группы ЛСР на Московской бирже состоится 4 октября 2019 года.

Организаторами размещения выпуска облигаций выступили банк «Открытие», Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, Россельхозбанк и Совкомбанк.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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