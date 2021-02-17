Банк «Открытие» вошел в ТОП-3 банков на рынке ипотеки вторичной недвижимости

Банк « Открытие » вошел в тройку лидеров рынка ипотеки вторичной недвижимости по итогам 2020 года, по версии аналитического центра ДОМ.РФ. За минувший год банк на 14% увеличил продажи в этом сегменте, объем которых составил 44,1 млрд рублей.

В общем объеме ипотечного бизнеса «Открытия» доля ипотеки на вторичном рынке по выдачам составляет 30%. Наибольший объем выдач пришелся на Москву и Санкт-Петербург (порядка 29% и 11% в общей выдаче на вторичном рынке соответственно). Замыкает тройку лидеров город Новосибирск (с долей 4% в общей выдаче на вторичном рынке). Наиболее популярным среди заемщиков стало жилье комфорт класса — 95% общей выдачи на вторичном рынке.

«Несмотря на рост спроса на первичном рынке недвижимости, подогретый Госпрограммой, нам удалось значительно нарастить свой бизнес и в сегменте готового жилья, — комментирует Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка „Открытие“. — Наши условия по ипотечному кредитованию на сегодняшний день одни из самых интересных на рынке, а процедура оформления — быстрая и удобная для клиента. Это позволило нам войти в число лидеров в сегменте, и мы будем продолжать укреплять свои позиции в этом году».

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA-") и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.