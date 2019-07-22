Банк «Открытие» вошел в топ-5 российских банков по количеству офисов для сбора биометрических данных

Банк «Открытие» оборудовал 227 офисов в 54 регионах России — от Калининградской области до Приморского края — для приема биометрических данных клиентов. По количеству таких офисов он вошел в пятерку лидеров среди российских банков. К концу года можно будет стать клиентом банка «Открытие» без посещения офиса. В СФО таких офисов уже более 30.