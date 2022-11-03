3 ноября
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Экономика

Банк «Открытие» второй год подряд входит в тройку лучших банков для премиальных клиентов

Банк «Открытие» стал лауреатом в номинации «Лучший банк для премиальных клиентов» премии Frank Premium Banking Award 2022, которую ежегодно вручает аналитическое агентство Frank RG. Кроме того, банк победил в номинации «Лучшая программа обслуживания Premium Light».

Банк «Открытие».
Банк «Открытие».

В рамках исследования, по итогам которого вручается премия, Frank RG изучила 29 премиальных программ российских банков, провела интервью с руководителями банковских подразделений премиального обслуживания и опросила свыше 6000 клиентов премиум-сегмента.

В качестве критериев оценки использовались широта и выгодность линейки депозитных и кредитных продуктов, банковских карт, условия по расчетно-кассовому обслуживанию, инвестиционным продуктам, нефинансовые привилегии премиальных клиентов. Премиальными клиентами банков считаются те, чье состояние не превышает 60 млн рублей.

«Трудно взойти на вершину, но еще труднее удержаться на ней. Банку „Открытие“ в 2022 году удалось сделать еще один шаг к лидерству в обслуживании премиальных клиентов на российском банковском рынке и второй год подряд войти в тройку лучших премиальных банков страны. Мы последовательно работаем над улучшением качества сервиса и потребительских свойств банковских продуктов, которые важны для наших клиентов. И эта награда, основанная на клиентских предпочтениях, подтверждает результаты наших усилий», — говорит Вячеслав Роднищев, вице-президент банка «Открытие».

Подробнее с условиями премиальных программ можно ознакомиться на сайте банка.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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