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Экономика
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Банк «Открытие» заключил первую сделку с Raven Russia на 4,3 млрд рублей

Корпоративно-инвестиционный блок банка «Открытие» закрыл кредитно-деривативную сделку с группой Raven Russia — одним из лидеров складского рынка России — на общую сумму в 4,3 млрд руб.

В рамках сделки был рефинансирован кредит, выданный под залог логопарка «Климовск», который расположен в Московской области. Процентный риск по кредиту был захеджирован группой также в банке «Открытие».

Важной особенностью сделки является форма кредитной документации: впервые в практике банка «Открытие» кредитный договор составлен по форме Russian LMA (стандарты кредитной документации).

По результатам сделки стороны договорились продолжить сотрудничество по финансированию банком «Открытие» проектов Raven Russia в коммерческой недвижимости.

Екатерина Чиркова,
вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративно-инвестиционного блока банка «Открытие»:

«В рамках этой сделки многое мы сделали впервые. Это не просто первая сделка банка «Открытие» с таким важным и крупным клиентом, как группа Raven Russia. Мы смогли подстроиться под нестандартные требования клиента в части структуры сделки. В результате нам удалось пополнить кредитный портфель высококлассно структурированной сделкой под залог высококачественного объекта недвижимости.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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