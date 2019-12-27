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Экономика
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Банк «Открытие» запускает сервис SwatchPAY! для своих клиентов

Банк «Открытие» совместно с Mastercard и швейцарским часовым брендом Swatch предложил своим клиентам новый сервис бесконтактных платежей SwatchPAY! Теперь держатели карт Mastercard банка «Открытие» смогут быстро и удобно оплачивать любые покупки в одно касание часами Swatch.

В соответствии с партнерским соглашением, сервис SwatchPAY! доступен только держателям карт Mastercard. Его поддерживают 6 моделей из специальной коллекции SwatchРAY!, оснащенные спрятанными под циферблатами модулями NFC. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо установить приложение SwatchPAY! (доступно на iOS и Android) на свой смартфон и привязать к часам карту Mastercard банка «Открытие» в магазинах Swatch, отсканировав ее через камеру смартфона или введя данные вручную. Более подробная информация доступна на сайте Mastercard.

Дмитрий Бочеров,
начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие»:

Оплата покупок с помощью гаджетов пользуется все большей популярностью у наших клиентов — это быстро, удобно и безопасно. Появление нового платежного инструмента от едва ли не самого популярного во всем мире часового бренда позволит увеличить число клиентов, делающих выбор в пользу бесконтактных платежей. Россия традиционно открыта для самых смелых финансовых инноваций, и мы уверены, что наши клиенты по достоинству оценят новый сервис.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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