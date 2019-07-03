Банк «Открытие» запустил акцию «Шёлковый путь»

В банке «Открытие» стартовала акция «Шёлковый путь», которая позволит компаниям, работающим с китайскими партнерами, бесплатно совершать переводы в юанях, открывать расчетные счета в китайской валюте и долларах США, проходить валютный контроль по контрактам на учете.

Участие в акции смогут принять клиенты малого и среднего бизнеса, не имеющие счетов в иностранной валюте в банке. «Шёлковый путь» позволит сделать бизнес с Китайскими партнерами еще выгодней.

В рамках акции банк «Открытие» предоставляет участникам ВЭД дополнительные возможности по работе с китайскими партнерами: бесплатную проверку контрагента, перевод документов на китайский язык, а также уникальный сервис трекинга валютного перевода SWIFT GPI для расчетов в юанях. Участники акции смогут без комиссии воспользоваться опцией сопровождения ВЭД «под ключ», которая включает в себя персонального эксперта по всем вопросам ВЭД и валютного контроля, помощь в подготовке контрактов и профилактику нарушений валютного законодательства.

Акция продлится до 31 декабря 2019 года.

Подробности акции «Шёлковый путь»

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.