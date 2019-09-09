Банк «Открытие» запустил акцию за оформление зарплатной карты МИР

Всем оформившим зарплатную карту Opencard национальной платежной системы МИР банк дарит 1 500 бонусных рублей. Для участия достаточно оформить в бухгалтерии своей организации заявление о переводе зарплаты в банк «Открытие». Бонусы будут начислены за первое официальное перечисление зарплаты на карту, совершенное с 1 сентября по 31 декабря 2019 года. Акция действительна для карт МИР при наличии перечислений в рамках действующего зарплатного проекта организации с банком на сумму не менее 10 тысяч рублей за календарный месяц.

Участником акции могут стать новые клиенты-держатели карт МИР, а также действующие клиенты-держатели карты Opencard системы МИР, если организация в течение трех месяцев не делала перечислений на их зарплатную карту.

Зарплатная Opencard позволяет получать на выбор до 11% в любимых категориях или до 3% за все покупки. Программа лояльности «Друг» предусматривает 5 опций: «Друг всё вернет» с кэшбэком до 3% за любые покупки, а также «Друг поможет в пути», «Друг всегда угостит», «Друг подарит заботу» и «Друг откроет весь мир», позволяющие получать до 11% за покупки в категориях «АЗС и транспорт», «Кафе и рестораны», «Аптеки и салоны красоты» или «Отели и билеты», соответственно, и 1% — за прочие покупки по карте. Опции программы можно бесплатно менять раз в месяц в мобильном или интернет-банке в зависимости от текущих потребностей и предпочтений.

Накопленные бонусы не сгорают, ими можно компенсировать любые доступные покупки по карте от 3 000 рублей.

Дополнительно нашим клиентам доступны такие бесплатные преимущества Opencard МИР, как снятие наличных в банкоматах любых банков, осуществляющих прием карт этой платежной системы, пополнение своей карты с карт других банков, а также переводы до 20 тысяч рублей в месяц на карты других банков и доход до 6,5% годовых на остаток по счету «Моя копилка».

* Акция не распространяется на действующих зарплатных клиентов банка. Полные условия акции уточняйте на сайте ПАО Банк «ФК Открытие» www.open.ru

Справка

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

ПАО Банк «ФК Открытие»