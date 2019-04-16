Банк «Открытие» запустил новый полноформатный офис в деловом центре Бийска

Новый офис банка « Открытие » «Петровский бульвар», спроектированный и оборудованный с учетом современных требований к обслуживанию клиентов, начал работу в деловом центре Бийска. Он рассчитан на все категории клиентов и, в то же время, имеет свои особенности. С ними познакомились представители бизнес-сообщества Бийска в ходе его торжественного открытия 10 апреля.

В новом просторном офисе банка «Открытие» «Петровский бульвар» много света. Над каждым столиком — отдельный дизайнерский светильник с направленным освещением. На стене — инфосистема: большой сенсорный экран, на котором можно узнать, какие продукты предоставляет банк или, скажем, подать заявку на кредит.

«Мы находимся в зале обслуживания физических лиц, — показывает Лариса Бердникова, директор офиса „Петровский бульвар“. — Это универсальная фронт-линия. Обратите внимание — все столики (мы называем их столами встречи с клиентами) оборудованы мультизарядными устройствами, которые позволят вам подзарядить мобильные гаджеты».

Здесь же, на 320 кв. метрах, расположился Центр малого и среднего бизнеса, зона обслуживания привилегированных клиентов и Центр ипотечного кредитования. Для всех посетителей офиса — бесплатный Wi Fi. У входа — два банкомата, работающих круглосуточно, и еще два — в самом зале.

«Две переговорные комнаты гарантируют полную конфиденциальность при проведении операций и оказании услуг», — продолжает Лариса Бердникова.

Высокий потенциал

Новый офис предоставляет полный спектр традиционных банковских продуктов и услуг. Но есть и своя особенность: в нем работают кредитные аналитики для малого и среднего бизнеса.

«Работа с кредитными аналитиками позволит очень оперативно и персонифицировано, с пониманием региональной специфики, помогать предпринимателям принимать решения по тем или иным бизнес-проектам», — рассказал Илья Дудин, замдиректора департамента управления сетью банка «Открытие».

Активность бизнеса в Бийске высокая — это подтверждают и местные власти, и большое число предпринимателей, пришедших на торжественное открытие офиса «Петровский бульвар».

«У Бийска мы видим хороший потенциал — и промышленный, и человеческий. Это было одним из главных факторов при принятии решения об открытии в городе нового большого офиса», — пояснила Эльвира Вебер, управляющий банком «Открытие» в Алтайском крае.

Банк «Открытие» запустил новый офис «Петровский бульвар» в Бийске. Анна Зайкова.

Человеческий фактор

Офис «Петровский бульвар» расположен на ул. Ленина, 256 — рядом с популярным у бийчан бульваром Петра Первого и в деловом центре Бийска, с удобной транспортной развязкой и большой парковкой.

«Такое местоположение для нас удобно — наше предприятие расположено недалеко, — говорит Алла Хмелева, финансовый директор компании „Алтайвитамины“. — Но главное даже не место офиса. Мы сейчас знакомимся с теми условиями, которые предлагает банк. И не менее важны люди, которые здесь работают. По опыт скажу: не везде нас обслуживают так, как хотелось бы, с той долей внимания и понимания».

О том, что человеческий фактор — один из ключевых при выборе банка, говорит и Олег Никиталов, гендиректор Бийской мебельной фабрики. «Я уже больше года покупаю продукты этого банка и очень хорошо, что банк присутствует в Бийске. Все говорят о цифровизации, но забывают при этом человека. В банке „Открытие“ не забывают, этот банк клиентоориентированный», — пояснил он.

Банк «Открытие» запустил новый офис «Петровский бульвар» в Бийске. Анна Зайкова.

Соблюдение персоналом единых стандартов качества, создание приятного настроения и положительных впечатлений — часть стратегии этого кредитного учреждения, поясняют в банке.

«Ценности банка „Открытие“ — цифровизация, инновации, надежность, скорость и качество обслуживания. Уверен, что команда нового офиса „Петровский бульвар“ будет нести эти ценности и в бизнес-сообщество, и всем клиентам. Мы выстраиваем работу офиса так, чтобы он принес максимальную пользу городу и горожанам», — резюмировал Илья Дудин.

Режим работы офиса «Петровский бульвар» банка «Открытие» С понедельника по пятницу с 10.00 до19.00, суббота и воскресенье — выходные дни.

Банк «Открытие» запустил новый офис «Петровский бульвар» в Бийске. Анна Зайкова.

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