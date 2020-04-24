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Экономика
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Банк «Открытие» запустил онлайн технологию для юридических лиц по работе с наличной выручкой

Ключевые преимущества новой технологии — онлайн инкассации в АДМ (автоматическая депозитная машина) — моментальное зачисление выручки на расчетный счет, круглосуточный режим работы АДМ непосредственно в торговой точке компании, исключение риска хранения наличных в кассе и сокращение трудозатрат сотрудников — по сравнению с классической инкассацией.

Банк «Открытие» завершил пилотирование и запустил в промышленную эксплуатацию новое технологическое решение для юридических лиц — онлайн инкассацию в АДМ (автоматическая депозитная машина, компактный аналог банкомата). АДМ позволяет самостоятельно сдать торговую выручку на счет компании непосредственно в точке продаж — без участия инкассаторов.

По заказу корпоративных клиентов банк «под ключ» организует закупку, установку и подключение автоматизированной депозитной машины и выдает карты для работы с этим устройством сотрудникам компании.

В отличии от привычной услуги инкассации, онлайн инкассация в АДМ позволяет компании работать в круглосуточном режиме с наличной торговой и агентской выручкой без выхода из торговой точки или офиса продаж, зачислять средства на расчетный счет или специальный банковский счет в режиме онлайн, на 100% исключить риск хранения наличных в кассе компании в ночное время и праздничные дни.

Использование АДМ сокращает трудозатраты сотрудников компаний на сортировку и упаковку наличных в сумки, а также исключает оформление бумажных препроводительных документов — они просто не требуются. Средняя экономия времени персонала составляет до 30 минут ежедневно. Еще одно преимущество — проверка купюр на подлинность в момент их приема от покупателей, так как автоматизированная депозитная машина обладает максимальной степенью проверки на подлинность, выше требований Банка России.

Онлайн инкассация в АДМ стала популярна среди юридических лиц, работающих с крупными объемами наличной выручки — от 1 млн. рублей в месяц на торговую точку. Услугой в банке «Открытие» воспользовалось более 100 компаний, работающих более чем 25 городах России.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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