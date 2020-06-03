Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 июня 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика
17

Банк «Открытие» заработал за январь-апрель 2020 года 8,9 млрд рублей чистой прибыли

Чистая прибыль банка «Открытие» в апреле выросла до 5,9 млрд рублей за счет увеличения доходов и сокращения расходов от операционной деятельности. За первые четыре месяца 2020 года чистая прибыль банка по РСБУ составила 8,9 млрд рублей.

За январь-апрель 2020 года объем активов банка «Открытие» увеличился на 3%. Кредитный портфель (до вычета резервов) вырос на 35,7 млрд. рублей (+3%) до 1,45 трлн рублей. Положительную динамику демонстрирует кредитный портфель физических лиц — с начала года он увеличился на 12% до 419 млрд рублей. За апрель кредитный портфель банка без учета валютной переоценки увеличился на 5,6 млрд рублей.

Объем вложений в ценные бумаги за 4 месяца 2020 года сократился на 78 млрд рублей (-10%) до 722 млрд рублей, что обусловлено управлением структурой ликвидных активов.

С начала года средства клиентов на счетах в банке «Открытие» увеличились на 21,3 млрд рублей (+1,2%) до 1,76 трлн рублей. Прирост наблюдается и у частных, и у корпоративных клиентов. За апрель средства физических лиц без учета валютной переоценки увеличились на 5,3 млрд рублей.

Регуляторный капитал с начала 2020 года увеличился на 11,5 млрд рублей (+3,7%) до 324 млрд рублей за счет положительного финансового результата и переоценки ценных бумаг.

Нормативы достаточности капитала выполняются банком с запасом: Н1.0 по состоянию на 1 мая составил 14% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).

ПАО Банк «ФК Открытие»

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость