Банк России изменит дизайн банкнот. На них будут новые города и «усиленная защита»

В оформлении новых банкнот ЦБ представит достопримечательности шести федеральных округов РФ.
На банкнотах номиналом 10 рублей появится Сибирский федеральный округ, 50 рублей — Северо-Западный, 100 — Центральный, 500 — Северо-Кавказский, 1000 — Приволжский, а 5000 — Уральский.
После обновления дизайна на российских рублях будут представлены символы федеральных округов России, «что даст возможность показать особенности территорий, их историю и современные достижения».
Напомним, в 2017 году Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Символы для них были выбраны по итогам общероссийского голосования.