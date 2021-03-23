Банк России изменит дизайн банкнот. На них будут новые города и «усиленная защита»

ЦБ решил обновить дизайн банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Модернизация начнется уже в 2021 году, сообщается на сайте Банка России.

В оформлении новых банкнот ЦБ представит достопримечательности шести федеральных округов РФ.

На банкнотах номиналом 10 рублей появится Сибирский федеральный округ, 50 рублей — Северо-Западный, 100 — Центральный, 500 — Северо-Кавказский, 1000 — Приволжский, а 5000 — Уральский.

После обновления дизайна на российских рублях будут представлены символы федеральных округов России, «что даст возможность показать особенности территорий, их историю и современные достижения».

Напомним, в 2017 году Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Символы для них были выбраны по итогам общероссийского голосования.