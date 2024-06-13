Банк России объяснил прекращение биржевых торгов евро и гонконгским долларом

Торги гонконским долларом приостановили для сокращения рисков. Дело в том, что валюта привязана к доллару США, и банки, которые проводят расчеты в этой валюте, традиционно применяют достаточно жесткий комплаенс. Расчет удлиняются.
В последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась, а доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54%.
Доллар и евро продолжат торговаться на внебиржевом рынке.
Ранее altapress.ru рассказал, можно ли теперь покупать и продавать валюту
Самое важное - в нашем Telegram-канале