13 июня
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Экономика

Банк России объяснил прекращение биржевых торгов евро и гонконгским долларом

Торги евро на Мосбирже прекращены после введения американских санкций. Решение о приостановке торгов гонконгским долларом принято для сокращения рисков, пишет «Интерфакс».

Юань и доллар, кто кого.
Юань и доллар, кто кого.
ru.freepik.com

Торги гонконским долларом приостановили для сокращения рисков. Дело в том, что валюта привязана к доллару США, и банки, которые проводят расчеты в этой валюте, традиционно применяют достаточно жесткий комплаенс. Расчет удлиняются.

В последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась, а доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54%.

Доллар и евро продолжат торговаться на внебиржевом рынке.

Ранее altapress.ru рассказал, можно ли теперь покупать и продавать валюту

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