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Ждать ли обавала рубля после введенных санкций?

По словам экспертов, доллары и евро в России подорожают. По крайней мере до тех пор, в стране не появится новая площадка для валютных торгов.

При этом некоторые аналитики видят в этом даже позитив для рубля. Дело в том, что выросшая разница курсов «дестимулирует производить спекулятивные действия», поэтому «ничего такого, что нам однозначно говорит в пользу ослабления рубля, нет», отметила в комментарии РБК главный экономист «Тинькофф Инвестиций» Софья Донец.