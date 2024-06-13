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Экономика

Станет ли доллар стоить 200 рублей после отключения Мосбиржи — мнения экспертов

Мосбиржа с 13 июня перестала торговать долларами и евро. При этом в ЦБ уверяют, что на физических лицах эти изменения практически не отразятся. Altapress.ru разобрался, можно ли теперь покупать и продавать валюту, а также — ждать ли стремительного падения рубля.

Доллар.
Доллар.
unsplash.com
1
Что произошло?

США ввели санкции против нескольких российских финансовых институтов — Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. Многие экономисты отмечают, что это грозит России изоляцией от долларовой системы.

2
Как отреагировала Мосбиржа?

После ввода санкций Мосбиржа приняла решения об остановке торгов долларами и евро с 13 июня. То же самое коснулось гонконгского доллара.

Доллары и рубли.
Доллары и рубли.
Максим Стрелковский
3
Это первые подобные санкции?

Нет. Ранее США уже вводили блокирующие санкции против «СПБ Биржи» — основной площадки по торговле иностранными акциями в России. С тех пор на территории РФ фактически невозможна торговля американскими и европейскими ценными бумагами.

4
Можно ли теперь покупать доллары и евро?

Как уверяет ЦБ, сделки с долларом и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке.

Доллар.
Доллар.
unsplash.com
5
Сохранится ли мой валютный вклад?

Да.

«Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России», — говорится в сообщении Центробанка.

6
Ждать ли обавала рубля после введенных санкций?

По словам экспертов, доллары и евро в России подорожают. По крайней мере до тех пор, в стране не появится новая площадка для валютных торгов.

При этом некоторые аналитики видят в этом даже позитив для рубля. Дело в том, что выросшая разница курсов «дестимулирует производить спекулятивные действия», поэтому «ничего такого, что нам однозначно говорит в пользу ослабления рубля, нет», отметила в комментарии РБК главный экономист «Тинькофф Инвестиций» Софья Донец.

Банкнота 100 евро.
Банкнота 100 евро.
Altapress.ru
7
Сколько доллар стоит сейчас?

По состоянию на 12 июня 20:00 в крупнейших российских банках доллар стоил 90-95 рублей.

Однако в некоторых банках курс подняли. Вплоть до 200 рублей, на это обратил внимание Telegram-канал «Сам ты инвестор!»

8
Как ЦБ РФ будет устанавливать курс?

По словам регулятора, он будет использовать сведения из отчетности банков и иных внебиржевых цифровых платформ о сделках с валютой и на их основе рассчитывать среднее значение курса.

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