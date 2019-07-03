Банк России объявил о завершении санации банка «Открытие»

Как сообщается на сайте Банка России, реализация мероприятий по предупреждению банкротства позволила обеспечить бесперебойную деятельность по обслуживанию клиентов, сформировать резервы на возможные потери по проблемным активам в размере, необходимом для покрытия существующих и потенциальных рисков, восстановила устойчивое финансовое положение банка.

В настоящее время банк соблюдает все установленные Банком России обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности, что позволяет ему выйти на общий режим надзора со стороны Банка России, — отмечается в заявлении регулятора.

Решение Совета директоров Банка России, по сути, юридическое подтверждение свершившегося факта. Банк «Открытие» менее чем за полтора года решил все задачи, которые предусматривает план финансового оздоровления, и работает полностью на рыночных условиях. Банк стабильно показывает прибыль и рост ключевых бизнес-показателей, в полной мере соблюдает все нормативы и регуляторные требования. Долг Банку России полностью выплачен, банк докапитализирован и оказывает необходимую финансовую помощь дочерним компаниям, его баланс расчищен от непрофильных и токсичных активов. В январе текущего года с присоединением Бинбанка к банку «Открытие» завершены интеграционные процессы внутри группы.

Ранее о фактическом завершении процедур санации сообщал президент-председатель правления банка Михаил Задорнов.

Справка

Сейчас банк «Открытие» — один из крупнейших игроков на банковском рынке страны. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

Источник: АО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»