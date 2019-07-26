Банк России снова снизил ключевую ставку. Что это значит?

Как отмечает издание, это второе снижение в этом году. Первое произошло в июне, когда Центробанк уменьшил этот показатель на 25 базисных пунктов — до 7,5%.

Ключевая ставка — это минимальная процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

Снижение ключевой ставки способно снизить ставки по депозитам, а также скорректировать ипотечные кредиты в пределах 0,2−0,4%. Об этом forbes.ru заявил финансовый аналитик «Алор Брокер» Сергей Рапотьков. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в мае составляла 10,54%.

В Банке России не исключают дальнейшее снижение ставки и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.

Большинство аналитиков, которые были опрошены РИА «Новости», считают такое смягчение закономерным. Они ссылаются на состояние мировых центробанков и спокойную динамику инфляции. При этом эксперты полагают, что Банк России воздержится от снижения ставки до семи процентов. В текущих условиях это было бы слишком смелым шагом.