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Экономика

Банк России снизил ключевую ставку до 8% годовых

Центробанк 22 июля снизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта — до 8% годовых. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Решение аргументировано замедлением инфляции на фоне снижения деловой активности.

«Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность», — говорится в сообщении Центробанка.

Напомним, при понижении ключевой ставки постепенно банковские кредиты дешевеют и снижаются ставки по депозитам в банках. Это поощряет людей и компании охотнее брать кредиты и тратить деньги. При этом спрос на товары и услуги растет, увеличивается инфляция.

Если же ключевая ставка повышается, дорожают и банковские кредиты — и потребительские, и ипотечные, и кредиты предприятиям и предпринимателям. Кроме того, растут ставки по депозитам в банках.

В итоге люди и предприятия меньше берут кредиты и больше сберегают. И, соответственно, меньше тратят и инвестируют. Спрос на товары и услуги снижается, замедляется инфляция во всех сферах экономики: в промышленности, сельском хозяйстве, услугах.

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