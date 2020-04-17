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Экономика
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Банк России утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению Банка УРАЛСИБ

Банк России утвердил Людмилу Валентиновну Коган в качестве инвестора в рамках плана мероприятий «Агентства по страхованию вкладов» по финансовому оздоровлению ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Банк УРАЛСИБ
Банк УРАЛСИБ
Фото: Банк УРАЛСИБ

Право собственности на 81,8% акций ПАО «БАНК УРАЛСИБ» перешло к Людмиле Коган в порядке наследования.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» успешно реализует мероприятия, предусмотренные планом финансового оздоровления.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-" Fitch Ratings, «B» Standard&Poor's и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU) и рейтинг агентства «Национальные кредитные рейтинги» (агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 547 банкоматов, 528 платежных терминалов. Кроме собственной сети, банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS — единое технологическое решение для банков-партнеров.

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