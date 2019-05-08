Банк требует с управляющей компании «Сибэнергомаша» 1,1 млрд рублей

«Связь-Банк» намерен судиться с управляющей компании «Сибэнергомаш», пишет pravo.ru со ссылкой на материалы суда . Финансовая организация требует почти 1,1 млрд рублей.

Иск поступил в Арбитражный суд Москвы. Пока известна только сумма требований. Остальные детали не раскрываются. Суд еще не принял заявление к производству.

Управляющая компания является учредителем текущего юрлица «Сибэнергомаша». Завод признали банкротом в 2015 году, а вскоре на его производственной базе заработало учрежденное УК новое ООО «Сибэнергомаш — БКЗ».

Как пишет источник, в числе компаний-инициаторов дела о банкротстве ОАО «Сибэнергомаш» значится присоединенный ранее к «Связь-Банку» «Глобэксбанк». «Связь-Банк» стал преемником по всем правам и обязательствам кредитной организации в 2018 году.