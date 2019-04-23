Банк УРАЛСИБ интегрировал в Интернет-банк для бизнеса сервис онлайн-бухгалтерии

Пользователям Интернет-банка «УРАЛСИБ — бизнес-online» теперь доступен сервис интернет-бухгалтерии «Мое дело». Сервис позволяет оптимизировать бухгалтерскую и налоговую работу компании и сэкономить на услугах бухгалтера.

Новый сервис для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей объединяет все необходимые инструменты для ведения бухгалтерского и налогового учета онлайн. Бесшовная интеграция с Интернет-банком «УРАЛСИБ — бизнес-online» позволяет готовить расчетные документы непосредственно в личном кабинете интернет-банка «УРАЛСИБ — бизнес-online»

С помощью сервиса доступны следующие функции:

использование кабинета интернет-бухгалтерии без дополнительной авторизации в личном кабинете;

автоматическое формирование отчетов и отправка их через Интернет;

формирование первичных документов за несколько кликов;

автоматическое формирование кадровых документов;

складской и товарный учёт;

финансовая аналитика;

автоматический расчет налогов , заработной платы , командировочных и больничных;

заработной платы командировочных и больничных; ведение учета в «облаке» — для доступа ко всей бухгалтерии нужен только Интернет;

подключение онлайн касс и CRM систем.

Сервис аккредитован в соответствии со 152-ФЗ «О персональных данных». Вся информация передается по защищенному каналу связи, что гарантирует безопасность использования сервиса.

Банк УРАЛСИБ регулярно интегрирует различные сервисы в обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online». Предпринимателям уже доступен небанковский сервис сравнительного анализа бизнеса MYCIE, конструктор документов FreshDoc и сервис проверки контрагентов.

В ближайших планах — интеграция в Интернет-банк «УРАЛСИБ — бизнес-online» таких сервисов, как юридические онлайн-консультации, тестирование и оценка персонала и многое другое.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B» Standard&Poor's и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 апреля 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 517 банкоматов, 527 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.