Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 квартал 2021 года

По итогам 1 квартала прибыль составила 5,1 млрд рублей, по сравнению с 1,5 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Активы банка выросли с 508,3 млрд рублей до 513,9 млрд рублей. Собственные средства (капитал) банка увеличились с 58,9 млрд рублей до 61,6 млрд рублей.

Банк Уралсиб демонстрирует устойчивые позитивные результаты работы в непростых экономических условиях благодаря реализации стратегии развития, направленной на повышение эффективности бизнеса. По итогам 2020 года прибыль банка по РСБУ составила 5,4 млрд рублей, что соответствует финансовому результату прошлых лет.

Успешные результаты деятельности банка на фоне пандемии нашли свое подтверждение и во внешних оценках. В 2020 году агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) присвоило банку рейтинг «ВВВ+», подтвердив его в феврале 2021 года и повысив прогноз до «Позитивного». Fitch Ratings в ноябре 2020 года повысило прогноз по рейтингу Уралсиба с «Негативного» на «Стабильный», подтвердив долгосрочный рейтинг на уровне «ВВ-". В апреле 2021 года рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг Банка Уралсиб на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-" Fitch Ratings, «B» Standard&Poor's и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 44 регионах и по состоянию на 1 мая 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 260 точек продаж, 1 480 банкоматов, 476 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.