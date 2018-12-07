Банк УРАЛСИБ повысил доходность краткосрочных вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Доход»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» повысил процентные ставки на короткие сроки по нескольким вкладам: сезонному вкладу в честь 30-летнего юбилея Банка «МЫ ВМЕСТЕ», а также по всем вкладам «Доход» («Доход | Статус», «Доход | Приоритет», «Доход | Прайвет») на короткие сроки.

Максимальная процентная ставка по юбилейному вкладу «МЫ ВМЕСТЕ» на срок 1 год, с учетом ежедневной капитализации процентов, теперь составляет 7,25% годовых в рублях. Проценты по вкладу по выбору клиента выплачиваются ежедневно на отдельный счет или причисляются к сумме вклада (капитализируются). Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей или 2 000 долларов США. Пополнение, расходные операции и продление вклада не предусмотрены.

Кроме того, по вкладам на срок 3 и 6 месяцев «Доход» («Доход | Статус», «Доход | Приоритет», «Доход | Прайвет») были установлены повышенные процентные ставки. В рамках акционного предновогоднего предложения они не зависят от суммы вклада и составляют:

6,5% годовых в рублях при открытии вклада на срок 3 месяца,

6,8% годовых в рублях при открытии вклада на срок 6 месяцев.

Любой вклад из линейки «Доход» можно открыть в рублях, долларах США или евро на индивидуальный срок от 91 до 1100 дней. По выбору вкладчика, проценты могут выплачиваться ежемесячно на отдельный счет, либо причисляться к сумме вклада (капитализация). Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Вклад продлевается автоматически неограниченное количество раз на условиях, действующих на дату продления.

Информацию по вкладам «МЫ ВМЕСТЕ» и «Доход» можно получить в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8−800−250−57−57 (звонки по России бесплатно) или на сайте Банка.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B-" Standard&Poor's и «B3» Moody’s Investors Servic, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU). Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 274 точки продаж, 1 480 банкоматов, 528 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.