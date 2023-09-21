21 сентября
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Экономика
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Банк Уралсиб улучшил позиции в Топ-10 самых инновационных банков России

Банк Уралсиб улучшил свои позиции в Топ-10 рейтинга самых инновационных банков России, который по итогам 1 полугодия 2023 года подготовил Фонд «Сколково». В итоговом зачете по общей сумме баллов Уралсиб теперь занимает 8 место среди банков.

Банк Уралсиб улучшил позиции в Топ-10 самых инновационных банков России.
Банк Уралсиб улучшил позиции в Топ-10 самых инновационных банков России.
Фото предоставлено Банком Уралсиб.

Эксперты Sk Fintech Hub (Центр инноваций в финсекторе Фонда «Сколково») провели очередное исследование инновационности банков по 19 критериям, которые были сгруппированы в пять блоков: «Инновационная оргструктура», «Инвестиции в инновации», «Сотрудничество со стартапами», «Мероприятия, направленные на работу с инновациями и поддержку проектов на ранних стадиях», «Цифровые сервисы».

Банка Уралсиб работает с инновациями с 2019 года, используя различные акселерационные программы и хакатоны, в том числе — в стратегическом партнерстве с Агентством инноваций Москвы. За прошедшее время было оценено более двух тысяч проектов, свыше 50 из которых были успешно запущены в виде пилотов и внедрены. Летом 2023 года был проведен Хакатон «Uralsib Hack: генеративный интеллект в банках», в котором приняло участие свыше 250 команд. Всего в финал хакатона вышло 13 проектов, а тройку призеров, получивших денежные призы от банка, сформировали проекты «Тома», Цифровой ассистент и DarkFlow.

Также в 2023 году Банк Уралсиб стал инициатором запуска Первого общероссийского межбанковского акселератора на базе Ассоциации российских банков (АРБ). Каждые две недели банки-участники выбирают по 15 лучших финтех-компаний и оценивают их на питч-сессии, чтобы в итоге выбрать 30 лучших, которые пройдут акселерационную программу. Всего на данный момент от компаний-участников поступило уже более 105 заявок.

Sk Fintech Hub проводит исследование инновационности банков с 2019 года. В его основе — data-driven подход, базирующийся на работе с данными, полученными исключительно из открытых источников. Эксперты анализируют инструменты внедрения инноваций в Топ-20 банках, выявляя тех, кто активно работает со стартапами и инвестирует в новые технологии.


ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)


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