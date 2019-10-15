Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 9 месяцев

Банк УРАЛСИБ по итогам 9 месяцев 2019 года увеличил объемы автокредитования на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 9 месяцев 2019 года было выдано порядка 9,1 тыс. автокредитов на сумму более чем 7,4 млрд рублей. Средняя сумма кредита за год выросла на 14% и составила 818 тыс. рублей. Кредитный портфель по автокредитованию с начала года увеличился на 28%.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. Ключевым драйвером роста автокредитования стало продление на 2019 год государственных программ поддержки автокредитования — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Всего за 9 месяцев 2019 года в рамках госпрограмм было выдано 2 141 кредитов на 1 млрд рублей. Рост также поддержали запуск кредитной программы с остаточным платежом и увеличение максимальной суммы кредита до 5 млн рублей, с одновременным расширением географии регистрации клиента на всю территорию РФ.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8−800−250−57−57, а также на сайте Банка.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B» Standard&Poor's и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU). Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 сентября 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 553 банкомата, 530 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.