Банк УРАЛСИБ в Барнауле установил банкомат с функцией cash-in

С помощью банкомата владельцы пластиковых карт Банка УРАЛСИБ могут вносить и снимать наличные денежные средства, получать выписки о платежах и поступлениях на карточный счет, совершать переводы со счета для погашения кредита или пополнения вклада, оплачивать различные услуги, подключать сервисы «Интернет-банк» и «Мобильный банк». Банкомат обслуживает карты следующих платежных систем: «Мир», MasterCard, American Express, VISA, Union Pay.
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