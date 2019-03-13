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Экономика
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Банк УРАЛСИБ в Барнауле установил банкомат с функцией cash-in

Банк УРАЛСИБ Барнауле установил банкомат с функцией cash-in. Устройство расположено в операционном офисе «Алтайский» по адресу: г. Барнаул, ул. Ленина 147 в зоне круглосуточного обслуживания. Таким образом, клиенты могут воспользоваться банкоматом в любое удобное время.

Банк УРАЛСИБ
Банк УРАЛСИБ
архив банка УРАЛСИБ

С помощью банкомата владельцы пластиковых карт Банка УРАЛСИБ могут вносить и снимать наличные денежные средства, получать выписки о платежах и поступлениях на карточный счет, совершать переводы со счета для погашения кредита или пополнения вклада, оплачивать различные услуги, подключать сервисы «Интернет-банк» и «Мобильный банк». Банкомат обслуживает карты следующих платежных систем: «Мир», MasterCard, American Express, VISA, Union Pay.

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