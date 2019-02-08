Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по нетто-активам на начало 2019 года, согласно финансовому рейтингу портала Банки.ру. По данным на 1.01.2019 года активы УРАЛСИБа составили 561 млрд рублей, практически не изменившись по сравнению с данными рейтинга на 1.01.2018 года.

Совокупный кредитный портфель Банка за этот период вырос более чем на 10% по сравнению с началом 2018 года и составил 256 млрд рублей. В том числе розничный кредитный портфель вырос на 16%, корпоративный — на 5%.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B-" Standard&Poor's и «B3» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 274 точки продаж, 1 488 банкоматов, 528 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.