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Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»

Банк УРАЛСИБ запускает акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ». Акция позволяет приобрести со скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ два быстрополиса СК УРАЛСИБ Страхование — «Благополучная семья» и «Ваш юрист». Скидка на каждый полис составляет 30%.

Банк УРАЛСИБ.
Банк УРАЛСИБ.
Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Акция действует два дня — 5 и 6 сентября 2019 года. Стоимость полиса составит 4900 рублей (вместо 7000 рублей).

Быстрополис «Благополучная семья» — это готовое страховое решение для защиты семьи. В один полис можно включить всех членов семьи, при этом количество застрахованных лиц не ограничено. Срок страхования — 1 год. Программа распространяется на детей и взрослых от 1 года до 70 лет. Полис включает 14 видов спорта и покрывает до 5 страховых рисков. Лимит страховой защиты — 900 тысяч рублей. Страховая защита действует круглосуточно в режиме 24/7. Страховые выплаты осуществляются в течение 10 рабочих дней.

Быстрополис «Ваш юрист» позволяет получить телефонные или онлайн-консультации юристов, помощь юристов в любых правовых вопросах в рамках Законодательства РФ, а также оплатить услуги адвоката при ДТП, произошедшем по вине клиента и повлекшем за собой тяжкий вред здоровью или гибель участников движения. Полис распространяется на всех членов семьи и включает самого страхователя, его супруга (супругу), родителей и детей. Лимит страховой защиты составляет 200 тысяч рублей.

Для приобретения сертификата необходимо обратиться в любое отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 5 или 6 сентября 2019 года.

Страховая программа предлагается партнером Банка — ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ». Лицензии БАНКА РОССИИ СИ № 0667 от 22.01.2018 г., СЛ № 0667 от 22.01.2018 г., ПС № 0667 от 15.02.2018 г. Адрес: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65 корп.1. С информацией о деятельности страховщика можно ознакомиться на сайте страховщика www.uralsibins.ru.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B» Standard&Poor's и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU). Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 августа 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 534 банкомата, 528 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

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