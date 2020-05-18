Банк УРАЛСИБ запустил второй корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech 2020»

ПАО «Банк УРАЛСИБ» объявляет о запуске корпоративного акселератора для стартапов «УРАЛСИБ Tech». Акселератор направлен на поиск, пилотирование и внедрение в бизнес Банка инновационных технологических решений на базе финтех-стартапов. Оператором программы выступает акселератор «Финтех Лаб».

Организатором процесса выступает Инновационная лаборатория iLab Банка УРАЛСИБ. Процесс внутри программы построен на прямом взаимодействии кросс-функциональной команды со стороны Банка и стартапом. В течение периода акселерации команду стартапа сопровождают ментор и трекер, помогающие ей эффективно взаимодействовать с Банком.

Для конкурсного отбора стартапов Банк УРАЛСИБ выбрал несколько приоритетных направлений:

платформы и решения для Machine Learning — моделей;

решения для цифровизации клиентского опыта МСБ;

системы распознавания речи и идентификации клиента по голосу

скоринг клиентов — физических и юридических лиц;

сервисы повышения лояльности и оптимизации клиентского пути;

оптимизация внутренних процессов , автоматизация и роботизация , в том числе распознавание документов , цифровизация архивов.

В роли заказчиков со стороны Банка выступят профильные подразделения банка, образующие мини-продуктовые команды. Для них запланирована специализированная образовательная программа, направленная на развитие soft-skills по быстрому запуску пилотов и формированию концептов (product vision).

С подробным перечнем направлений для отбора и условиями участия можно ознакомиться на сайте программы. Прием заявок продлится до 25 мая 2020 года.

Справка

«Финтех Лаб» — организатор первых в России коллаборативных акселерационных программ Banktech, Insurtech и Investtech, оператор корпоративной программы «УРАЛСИБ Tech 2019». Командой «Финтех Лаб» был запущен первый в России онлайн-каталог финтех-стартапов. По инициативе «Финтех Лаб» создается Ассоциация стартапов в области финансовых технологий «Финтех Старт».

ПАО «Банк УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляет розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-" Fitch Ratings, «B» Standard&Poor's и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU) и рейтинг агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 мая 2020 года насчитывает 6 филиалов, 272 точки продаж, 1571 банкомат, 528 платежных терминалов. Кроме собственной сети Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS — единое технологическое решение для банков-партнеров.