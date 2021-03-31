Банк «Возрождение» прекратит существование

Банк «Возрождение», входящий в группу ВТБ, 15 июня будет присоединен к другой «дочке» ВТБ — БМ-банку (бывший Банк Москвы), заявил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Как указал Пьянов, группа вплотную подошла «к реорганизации дочерних банков: „Возрождение“, Запсибкомбанк и Саровбизнесбанк».

«Первым шагом выступает, по сути, присоединение самого большого банка — „Возрождение“ — по количеству клиентов, по рыночной доли, самого развитого с точки зрения ИТ», — цитирует ТАСС топ-менеджера.

Еще в октябре 2018 года ВТБ приобрел 85% «Возрождения», а позднее нарастил свою долю до 96,3%. Ранее банк контролировался Алексеем и Дмитрием Ананьевыми, пишет «Росбалт». Продать «Возрождение» им пришлось по требованию Центробанка РФ, так как владельцы банков, допустившие санацию (санировался принадлежавший Ананьевым Промсвязьбанк), не имеют права владеть более 10% акций любой кредитной организации.

Между тем в начале марта текущего года управляющая компания (УК) «Арсагера» (является владельцем, а также доверительным управляющим, владеющим 118,7 тыс. привилегированных акций «Возрождения») опубликовала письмо, в котором выразила обеспокоенность процедурой и условиями реорганизации банка, пишет «Интерфакс».