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31 марта
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Экономика

Банк «Возрождение» прекратит существование

Банк «Возрождение», входящий в группу ВТБ, 15 июня будет присоединен к другой «дочке» ВТБ — БМ-банку (бывший Банк Москвы), заявил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

ВТБ на Алтае наращивает показатели.
ВТБ на Алтае наращивает показатели.
СС0

Как указал Пьянов, группа вплотную подошла «к реорганизации дочерних банков: „Возрождение“, Запсибкомбанк и Саровбизнесбанк».

«Первым шагом выступает, по сути, присоединение самого большого банка — „Возрождение“ — по количеству клиентов, по рыночной доли, самого развитого с точки зрения ИТ», — цитирует ТАСС топ-менеджера.

Еще в октябре 2018 года ВТБ приобрел 85% «Возрождения», а позднее нарастил свою долю до 96,3%. Ранее банк контролировался Алексеем и Дмитрием Ананьевыми, пишет «Росбалт». Продать «Возрождение» им пришлось по требованию Центробанка РФ, так как владельцы банков, допустившие санацию (санировался принадлежавший Ананьевым Промсвязьбанк), не имеют права владеть более 10% акций любой кредитной организации.

Между тем в начале марта текущего года управляющая компания (УК) «Арсагера» (является владельцем, а также доверительным управляющим, владеющим 118,7 тыс. привилегированных акций «Возрождения») опубликовала письмо, в котором выразила обеспокоенность процедурой и условиями реорганизации банка, пишет «Интерфакс».

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