Банк ВТБ анонсировал внедрение новой мультиканальной модели продаж субъектам малого и среднего предпринимательства

Об этом в интервью ИА «Прайм» рассказал руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

По мнению Руслана Еременко, основная масса и объем бизнеса по-прежнему ведется через сеть точек продаж банка.

В ВТБ одна из самых широких сетей обслуживания клиентов в стране и банк не планирует от нее отказываться, но в то же время сосредоточит свое внимание на развитии дистанционных каналов за счет улучшенного колл-центра, онлайн-продаж, а также развития партнерских и агентских программ.

Как отметил топ-менеджер ВТБ, в перспективе 2−3 лет банк ориентируется на продажи в онлайн-каналах порядка 30%.

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