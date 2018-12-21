Банк ВТБ констатирует среднемесячный прирост остатка кредитного портфеля субъектов малого и среднего предпринимательства

Как сообщил руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президента банка ВТБ Руслан Еременко в интервью ИА «Прайм», в банке делается упор на развитие в регионах с целью нарастить присутствие в малом бизнесе.
Руслан Еременко,
руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президента банка ВТБ:
Это важнейший сегмент для развития экономики страны и плотная работа с ним — задача номер один для наших региональных подразделений по всей стране.
Всего на текущий момент в банке более 500 тысяч клиентов малого и среднего предпринимательства. В ВТБ планируют вдвое нарастить количество активных клиентов этого сегмента в течение 2−3 лет.
Руслан Еременко,
руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президента банка ВТБ:
Для предпринимателей сейчас банк должен быть очень продвинутым и удобным. При этом ему нужно быть системным и надежным.