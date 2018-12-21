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Банк ВТБ констатирует среднемесячный прирост остатка кредитного портфеля субъектов малого и среднего предпринимательства

Среднемесячный прирост остатка кредитного портфеля субъектов малого и среднего предпринимательства составляет около 1,3%, а с начала года — 13,2%.

Руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.
Руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.
Источник: Банк ВТБ (ПАО)

Как сообщил руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президента банка ВТБ Руслан Еременко в интервью ИА «Прайм», в банке делается упор на развитие в регионах с целью нарастить присутствие в малом бизнесе.

Руслан Еременко,
руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президента банка ВТБ:

Это важнейший сегмент для развития экономики страны и плотная работа с ним — задача номер один для наших региональных подразделений по всей стране.

Всего на текущий момент в банке более 500 тысяч клиентов малого и среднего предпринимательства. В ВТБ планируют вдвое нарастить количество активных клиентов этого сегмента в течение 2−3 лет.

Руслан Еременко,
руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президента банка ВТБ:

Для предпринимателей сейчас банк должен быть очень продвинутым и удобным. При этом ему нужно быть системным и надежным.

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