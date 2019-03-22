Банк ВТБ в Алтайском крае подвел итоги 2018 года

Банк ВТБ подвел итоги 2018 года на отчетной пресс-конференции. Наиболее существенная динамика наблюдалась в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса, а также розничных клиентов. Ипотека достигла рекордных объемов за все время существования банка в регионе. Об этом и не только рассказал журналистам управляющий ВТБ в Алтайском крае Сергей Никулин.

Напомним, с 1 января 2018 года банк ВТБ начал работать в новом формате, объединив розничную и корпоративную сети под единым брендом. По словам Сергея Никулина, объединение дало синергетический эффект и положительно сказалось на результатах работы.

В целом общий кредитный портфель банка ВТБ в регионе за 2018 год вырос на 14% до 50 млрд рублей, объем привлеченных средств на 17% до 40 млрд рублей.

«Банк ВТБ является постоянным финансовым партнером ведущих компаний региона, работая не только на финансирование региональной экономики, но и привлекая средства клиентов — как юридических, так и физических лиц», — пояснил Сергей Никулин.

Динамично рос объем кредитования населения. Всего населению было предоставлены заемные средства на сумму свыше 19 млрд рублей, что на 45% выше показателей 2017 года. Так, в прошедшем году банк выдал кредиты наличными на 10,5 млрд рублей, что на 41% больше, чем годом ранее.

В рамках ипотечного кредитования жители региона получили в ВТБ на покупку жилья 8 млрд рублей, то есть на 56% больше уровня предыдущего года, что стало историческим максимумом за все годы работы банка в регионе.

В блоке корпоративного кредитования наиболее заметно вырос кредитный портфель малого и среднего бизнеса. По словам Сергея Никулина, он достиг 16,4 млрд рублей, увеличившись более чем на 50%. Портфель льготных кредитов в рамках программ господдержки составил 1,6 млрд рублей.

«ВТБ участвует во всех основных программах государственной поддержки, реализуемых совместно с Корпорацией МСП, Минэкономразвития, Минпромторга и Минсельхоза РФ. Мы видим, что бизнес считает вложения в реальный сектор экономики, в производство рентабельным и интересным. К примеру, для сельхозпроизводителей размер ставок снижен до минимальных значений», — рассказал управляющий.

Более того, для бизнеса в банке разработаны особые сервисы. Одним из них является электронная площадка «ВТБ Бизнес коннект», позволяющая торговать своими товарами на ведущих маркет-плейсах, подбирая наиболее выгодные способы продаж: ebay, Ali-express, Alibaba.com и Amazon.

В целом примерно четверть всех кредитов малому и среднему бизнесу выдает в Алтайском крае банк ВТБ.

«2018 год был успешным для банка ВТБ в Алтайском крае. Нас радует, что нам доверяют и граждане, и клиенты всех сегментов бизнеса. В нашем корпоративном портфеле мы видим практически все крупные организации, работающие в регионе», — резюмировал Сергей Никулин.

Итоги работы ВТБ в Алтайском крае в 2018 году

33,7 млрд рублей — розничный кредитный портфель ( +7% к 2017 году)

+7% к 2017 году) 23 млрд рублей — объем привлеченных средств населения ( +9% к 2017 году)

+9% к 2017 году) 16,4 млрд рублей — кредитный портфель корпоративного бизнеса ( +33% к 2017 году)

+33% к 2017 году) 17 млрд рублей — привлеченные средства корпоративных клиентов ( +30% к 2017 году)

Источник: Банк ВТБ (ПАО)