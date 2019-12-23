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Экономика

Банки будут взимать с клиентов комиссию за перевод денег по номеру телефона

C 1 января 2020 года переводы в системе быстрых платежей (СБП) станут для банков платными (0,5−3 рубля за транзакцию).

Телефон.
Телефон.
СС0

В свою очередь, кредитные организации начнут взимать комиссии с клиентов, пишет «Коммерсантъ». В этом году объем переводов через СБП превысил 40 млрд рублей, следует из данных Центробанка. В некоторых банках они занимают значительную долю.

Так, в «Русском стандарте» доля переводов через СБП достигла 45,1% от общей суммы переводов между физлицами. Рост переводов через СПБ в первую очередь обеспечен тем, что они для клиентов бесплатны, а еще по причине их удобства и скорости.

Но период бесплатной работы этого сервиса для банков заканчивается и будут ли расти объемы переводов после введения комиссий — пока непонятно. На этот счет банкиры высказываются по-разному.

Некоторые банки уже ввели комиссии, но большинство все же не взимают плату. Среди тех, кто уже ввел комиссии, она составляет порядка 1% от суммы перевода, пишет znak.com. Некоторые кредитные организации при этом ввели лимиты переводов, ниже которых комиссии не будет.

Эксперты говорят, что рынку потребуется полгода-год для выработки комиссии, которая будет справедливой — недорогой для клиента и выгодной для банков.

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