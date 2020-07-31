Банки намерены получить право списывать деньги со «спящих счетов»

Идею «Абсолют банка» поддержали крупнейшие кредитные организации.
Инициатива предполагает списывание денег, если идентификационные данные клиента изменились, а он не сообщил об этом банку в течение года или не отвечал на звонки.
Клиенты смогут избежать штрафов и неустоек, а сами банки предотвратят случаи мошенничества со «спящими счетами», считают авторы инициативы, пишет bfm.ru.
Предложения готовят в рамках «регуляторной гильотины» Центробанка, так как согласно «антиотмывочному» закону банк обязан обновлять сведения о клиентах не реже одного раза в год.