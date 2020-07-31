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Экономика

Банки намерены получить право списывать деньги со «спящих счетов»

Российские банки хотят добиться права списывать кредитные платежи и комиссии со счетов клиентов, если те не выходят на связь, а их данные не удалось обновить, пишут «Известия».

Деньги. Банковская карта.
Деньги. Банковская карта.
открытые источники (CC0)

Идею «Абсолют банка» поддержали крупнейшие кредитные организации.

Инициатива предполагает списывание денег, если идентификационные данные клиента изменились, а он не сообщил об этом банку в течение года или не отвечал на звонки.

Клиенты смогут избежать штрафов и неустоек, а сами банки предотвратят случаи мошенничества со «спящими счетами», считают авторы инициативы, пишет bfm.ru.

Предложения готовят в рамках «регуляторной гильотины» Центробанка, так как согласно «антиотмывочному» закону банк обязан обновлять сведения о клиентах не реже одного раза в год.

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